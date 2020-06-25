Конфискованных у владельцев животных больше не будут продавать на аукционах

Теперь три льва, шесть медведей, несколько питонов и собака, которые ожидали продажи на аукционе, отправятся в приюты для животных и зоопарки.

Кабинет министров принял постановление Минюста о внесении изменений в Порядок распоряжения имуществом, конфискованным по решению суда и переданным органам государственной исполнительной службы.

Об этом сообщил глава Минюста Денис Малюська.

"До сегодняшнего дня правила, регулирующие конфискацию имущества по решению суда, не предусматривали никаких особенностей для ситуаций, когда конфисковывать приходилось диких или домашних животных (например, за ненадлежащее обращение с такими животными). Применялась общая процедура – конфискованное животное выставляли на продажу на аукционе. Смысла в такой «конфискации» было крайне мало", - отметил Малюська.

По его словам, часто животное за копейки выкупал предыдущий владелец, который с ним неподобающе вел себя до этого.

"А даже если животное доставалось кому-то другому, то критерием отбора такого нового владельца была только готовность заплатить наибольшую сумму. О благосостоянии животных речь не шла. Сегодня мы проблему решили. Продажи диких и домашних животных через аукционы больше не будет", – сказал министр.

Так, отныне домашние животные будут безвозмездно передаваться в приюты для животных или в другие учреждения для содержания животных.

Малюська говорит, что проблема была крайне актуальной: продажи на аукционе ожидали три льва (Риччи, Витольд, Багира), шестеро медведей (Балу, Маша, Мальвина, Анна, Потап, Тимоша), несколько питонов и собака.

Как ранее сообщал Фокус:

В конце мая СМИ обратили внимание на то, что на торгах CETAM, которые подчинены Минюсту, продаются собаки - их забрали у хозяев как "арестованное имущество".