Минюст на торгах продает "арестованных" питбуля и овчарку

Собак "арестовали" как имущество их владельцев-должников

На электронных торгах СЕТАМ, на которых продают арестованное имущество должников, появились лоты с собаками.

Так, 22 мая должны состояться торги, на которых продадут питбультерьера по кличке "Тора". Его стартовая цена – 112,5 грн.

Собака, 2015 года рождения, у нее есть ветеринарный паспорт. Также она вакцинирована. 22 октября 2019 года "Тору" "арестовали" как имущество ее владельца-должника.

А 25 мая на площадке пройдут торги, на которых продадут восточноевропейскую овчарку. Эту собаку оценили в 1,3 тыс. грн.

Овчарке два года, весит она около 40 кг. Информации о ее вакцинации нет. Паспорт на нее выдан 21 мая 2019 года.

Также на СЕТАМ продают 362 "арестованные" коровы. Лот оценивается в 2,4 млн грн.

Госпредприятие "Система электронных торгов арестованным имуществом" (СЕТАМ) подчинено Минюсту. На этой платформе исполнительная служба министерства продает арестованное имущество должников.

Как ранее сообщал Фокус:

1 февраля депутат от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар предложил пенсионерке продать собаку элитной породы, если такая у нее есть, чтобы оплатить платежку за газ.

Позже нардеп Брагар извинился за сделанное предложение. "Слуга народа" говорит, что он новое лицо в политике и еще не научился отвечать на чувствительные вопросы.