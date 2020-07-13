ДТП в Конча-Заспе: все, что известно о пьяном водителе, убившем целую семью

Авария произошла около 17:23 в воскресение, 12 июля в Голосеевском районе Киева на Столичном шоссе. Виновник ДТП ехал в Киев на Mercedes ML, значительно превышая разрешенную скорость. Он пытался обогнать красный Mercedes Sprinter, не рассчитал дистанцию, зацепил правым крылом левую заднюю часть микроавтобуса, после чего кроссовер начало водить по дороге.

Неуправляемый автомобиль вылетел на встречную полосу, где столкнулся лоб в лоб с Hyundai Tucson.

Удар был такой силы, что Hyundai был практически уничтожен, а Mercedes ML после столкновения вылетел в кювет со стороны своего направления движения.

В Hyundai на момент столкновения находилась семья из пяти человек — двое взрослых и трое детей. На месте погибли отец, мать и девочка восьми лет, двух мальчиков в возрасте 10 и 12 лет — госпитализировали.

10-летний мальчик скончался этой ночью в больнице.

Виновник ДТП, водитель Mercedes получил травмы, сейчас он также в больнице. На месте аварии он прошел тест на Драгере, содержание алкоголя в крови оказалось 1,32 промилле. По словам полицейских, кроме алкогольного, водитель еще был в состоянии наркотического опьянения.

СМИ выяснили имя виновника аварии. Оказалось, что Антон Михайлович Желепа в 2010 году также сел нетрезвым за руль, в результате аварии погибла женщина. Он отбыл наказание и вышел на свободу.

В 2010 году по ч.2 ст. 286 УК Украины ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение") Васильковский суд присудил ему 3 года и 6 месяцев за решеткой, еще и лишил права вождения на 3 года".

А в 2019 году Желепа снова попал в суд, уже из-за драки с собутыльником. Из материалов дела становится ясно, что он работал на тот момент строителем, женат и у него трое малолетних детей на содержании.

Судя по последней информации от пользоватей соцсетей, Антон Желепа занимался сортировкой мусора.

Антон Желепа не был слишком активен в соцсетях. У него было всего два аккаунта: Вконтакте, где у него всего шестеро друзей. Там последняя запись сделана летом 2016 года. И еще один аккаунт был зарегистрирован в Twitter в 2015 году. Там у Желепы был всего один друг и три поста.

Снимки Антона Желепы из его аккаунтов в соцсетях

Также в соцсетях стал распространятся снимок, якобы сделанный на Майдане во время Революции Достоинства. На нем Антон Желепа сидит возле автомобильных шин, возможно у стадиона "Динамо" им. Валерия Лобановского в Киеве. Фото не слишком хорошего качества и определить точное местоположение невозможно.

Снимок Антона Желепы, сделанный якобы во время Революции Достоинства

И Антон Желепа не является владельцем Mercedes ML. По документам владелицей иномарки значится Никитина Ольга Витальевна, 1971 года рождения. Mercedes-Benz GLE 250D 4 MATIC черного цвета 2016 года выпуска, с номерами AI 0999 HB был ввезен из-за границы 14 февраля 2017 года.

Интернет-ресурс Киев Оперативный информирует, что Желепа работал на даче у владелицы Mercedes ML. Через 20 минут после аварии автомобиль был объявлен в розыск. Владелица утверждает, что его угнали.

Антон Желепа сразу после ДТП

Спасатели вырезают тела погибшей семьи из изувеченного Hyundai Tucson

Напомним, в Украине отменили уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде. Президент Владимир Зеленский подписал новый законопроект, который предусматривает отмену уголовного наказания за вождение в нетрезвом виде. Речь идет о законопроекте № 3314, который нардепы поддержали 17 июня этого года.

Согласно новому закону, подписанному президентом 2 июля, нетрезвых водителей будут наказывать как за административное правонарушение. Документ предусматривает только увеличение штрафов.