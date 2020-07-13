Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины погибшему на Донбассе бойцу

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" 31-летнему младшему лейтенанту Тарасу Матвееву, который погиб на Донбассе.

Данный указ глава государства подписал 13 июля, сообщает пресс-служба ОП.

Звание Героя Украины присвоено за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу.

"Тарас Матвеев был на фронте с начала войны. Был волонтером и добровольцем, а в 2019 году начал службу в рядах ВСУ. Во время вражеского обстрела 31-летний Тарас спас двух своих собратьев, помог им добраться в безопасное место. К сожалению, сам погиб от вражеской мины. Именно благодаря таким людям Украина выстоит и победит. Вечная память Герою", – написал глава государства.

Тарас Матвеев погиб вечером 10 июля, когда боевики обстреляли украинские позиции в районе села Троицкое. Одна из мин попала в блиндаж, где было двое военных. Тарас Матвеев вытащил их наружу и вынес в безопасное место. В это время еще одна мина упала на позицию и осколками смертельно ранила Тараса.

Также сообщается, что похороны погибшего пройдут в среду, 15 июля.

Матвеев основал "Поисковую инициативу Майдана". Весной 2015 года вступил в ряды "Карпатской Сечи", после участия в АТО стал депутатом Жидачевского райсовета (Львовская область), в 2019 году вернулся на военную службу, но уже в 24 ОМБр.

Кстати, сегодня, 13 июля, на Донбассе уже погибли двое украинских военных.