Арест до 15 суток. Рада предварительно поддержала усиление ответственности за пьяную езду

Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект №2695 об усилении ответственности водителей за вождение в нетрезвом состоянии. "За" проголосовали 282 нардепа.

Проектом предлагает разрешить арестовывать на 10-15 суток водителей, которые причастны к ДТП и покинули место происшествия. Также таких водителей смогут оштрафовать на 3,4 тыс. грн или лишить прав на срок до 6 месяцев. Сейчас же за такое нарушение предусмотрен штраф в размере 255 грн или общественные работы на 40 часов.

За повторную поездку без ремня безопасности (в течение года) водителя смогут арестовать на 5-10 суток или лишить прав на срок от 3 до 10 суток.

А за вождение в нетрезвом виде предлагается наказывать штрафом в размере 10,2 тыс. грн с лишением прав на один год. Если водитель в течение года еще раз сядет за руль нетрезвым, он заплатит 20,4 тыс. грн штрафа и лишится прав на три года. Также его могут арестовать на 10 суток.

За третье нарушение в течение года водителю грозит штраф в размере 40,8 тыс. грн с лишением прав на 10 лет или арест на 15 суток (тоже с лишением прав).

Употребление алкоголя или наркотиков после ДТП и до осмотра повлечет за собой штраф в размере 20,4 тыс. грн или арест на 15 суток с лишением прав до 3 лет.

Также законопроект отменяет нормы по начислению штрафных баллов, но дает право полицейским использовать технические средства видеозаписи.

Нардеп от "Голоса" Александра Устинова, комментируя законопроект, отметила, что он не вводит уголовную ответственность за возждение в пьяном виде и не повышает штрафы, а возвращает полиции право останавливать водителей без причины и "прятаться в кустах".

Замминистра иностранных дел Антон Геращенко, в свою очередь, возразил, мол проектом закона предлагается повысить штраф за вождение без водительского удостоверения с 510 до 10 200 грн.

Также он добавил, что нетрезвые виновники смертельных ДТП должны будут отбыть заключение сроком не 5 лет, а минимум 8.

Сегодня, 13 июля, президент Владимир Зеленский отреагировал на вчерашнее смертельное ДТП в Конча-Заспе и подчеркнул необходимость принятия законопроекта №2695.

По его словам, законодательная ответственность за такие случаи – это "гарантия того, что государство стоит на защите безопасности каждой семьи и каждого украинца".

Заявление Зеленского прозвучало на фоне вчерашнего ДТП в Конча-Заспе, в результате которого погибли два взрослых и двое детей. Еще один ребенок находится в больнице в критическом состоянии.

Также СМИ напоминали, что в Украине отменили уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде: Зеленский подписал новый законопроект №3314, который предусматривает отмену уголовного наказания за вождение в нетрезвом виде.

Согласно новому закону, подписанному президентом 2 июля, нетрезвых водителей будут наказывать как за административное правонарушение. Документ предусматривает только увеличение штрафов.