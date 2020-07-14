Экс-"министру" Крыма Михальчевскому дали 10 лет за госизмену

Днепровский районный суд города Киева приговорил к 10 годам лишения свободы бывшего "министра здравоохранения Крыма" Петра Михальчевского. Об этом сообщает Крым.Реалии.

Суд признал виновным Михальчевского в государственной измене.

Михальчевский выступил с последним словом в суде, в котором в свое оправдание сказал, что "присягу госслужащего не давал, допуска к гостайне не получил". "Экс-министр здравоохранения" не считает, что совершил госизмену, аргументируя это тем, что его назначала на пост Верховная Рада АРК в соответствии с законодательством Украины.

Адвокат осужденного Валентин Рыбин сообщил, что подаст апелляционную жалобу на приговор. Комментируя приговор Михальчевскому, адвокат написал у себя в Facebook: "Людоедская страна и суд такой же!"

Михальчевский был "министром здравоохранения Крыма" уже после аннексии полуострова. В июне 2014 года его сняли с должности одновременно с несколькими главврачами больниц Симферополя.

По данным СМИ, в 2014 году он был также автором схемы по принуждению крымчан обмена украинского паспорта на российский.

Петр Михальчевский занимал пост "министра здравоохранения" Крыма с 27 февраля по 10 июня 2014 года в подконтрольном РФ правительстве. Прокуратура АРК считает, что тем самым он совершил деяния, предусмотренные ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность) и ст. 111 (государственная измена).

В январе 2018 года в Киеве его задержали. В июле 2019 года Днепровский районный суд Киева освободил из-под стражи Петра Михальчевского. Суд изменил ему меру пресечения на домашний арест.