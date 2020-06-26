Офис генпрокурора Украины сообщил бывшему начальнику Генерального штаба – главнокомандующему Вооруженных сил Украины Владимиру Замане о подозрении в государственной измене.

По данным следствия, экс-начальник Генштаба ВСУ при соучастии с экс-президентом Украины Виктором Януковичем и двумя бывшими министрами обороны Дмитрием Саламатиным и Павлом Лебедевым на протяжении 2012-2014 годов целенаправленно снижали обороноспособности Украины с помощью так называемого реформирования Вооруженных Сил Украины.

Оно заключалось в сокращении численности, расформировании отдельных воинских частей и подразделений, изменении их места дислокации и тому подобного. Такие действия совершались в частности на территории Крыма, что в дальнейшем привело к аннексии полуострова.

Подозреваемый в период с 2012 по 2014 год, заявляют в пресс-службе ГБР, "совершил действия, направленные на подрыв суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, подрыв ее обороноспособности, предоставление Российской Федерации и ее представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины".

В сообщении не указывается имя подозреваемого, однако известно, что с 2012 по 2014 год возглавлял Генштаб ВСУ Владимир Замана.

Как ранее сообщал Фокус:

25 февраля 2019 года был задержан экс-начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-полковника Владимир Замана.

Замане инкриминируют ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса, а именно "госизмена". По его словам, на 31 декабря 2012 года численность Вооруженных сил Украины должна была составлять 179 тысяч человек, в том числе непосредственно солдат - 131 тысяча. Однако по личным директивам Заманы это количество было снижено на 4646 человек.

Владимир Замана считает абсурдными обвинения, поскольку выполнял приказы, принятые руководством страны.

24 мая 2019 года Апелляционный суд освободил генерала Заману из-под стражи.