Экс-начальнику Генштаба ВСУ Замане сообщили о подозрении в госизмене
Владимира Замана обвиняют в искусственном снижении обороноспособности страны с помощью так называемого реформирования Вооруженных Сил Украины.
Офис генпрокурора Украины сообщил бывшему начальнику Генерального штаба – главнокомандующему Вооруженных сил Украины Владимиру Замане о подозрении в государственной измене.
По данным следствия, экс-начальник Генштаба ВСУ при соучастии с экс-президентом Украины Виктором Януковичем и двумя бывшими министрами обороны Дмитрием Саламатиным и Павлом Лебедевым на протяжении 2012-2014 годов целенаправленно снижали обороноспособности Украины с помощью так называемого реформирования Вооруженных Сил Украины.
Оно заключалось в сокращении численности, расформировании отдельных воинских частей и подразделений, изменении их места дислокации и тому подобного. Такие действия совершались в частности на территории Крыма, что в дальнейшем привело к аннексии полуострова.
Подозреваемый в период с 2012 по 2014 год, заявляют в пресс-службе ГБР, "совершил действия, направленные на подрыв суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, подрыв ее обороноспособности, предоставление Российской Федерации и ее представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины".
В сообщении не указывается имя подозреваемого, однако известно, что с 2012 по 2014 год возглавлял Генштаб ВСУ Владимир Замана.
Как ранее сообщал Фокус:
- 25 февраля 2019 года был задержан экс-начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-полковника Владимир Замана.
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Замане инкриминируют ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса, а именно "госизмена". По его словам, на 31 декабря 2012 года численность Вооруженных сил Украины должна была составлять 179 тысяч человек, в том числе непосредственно солдат - 131 тысяча. Однако по личным директивам Заманы это количество было снижено на 4646 человек.
- Владимир Замана считает абсурдными обвинения, поскольку выполнял приказы, принятые руководством страны.
- 24 мая 2019 года Апелляционный суд освободил генерала Заману из-под стражи.
- 18 июня ГБР вызвало Виктора Януковича к следователю по делу экс-главы Генштаба Заманы.