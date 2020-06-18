ГБР вызвало Януковича к следователю по делу экс-главы Генштаба Заманы

Экс-президент должен был явиться в Госбюро расследований еще 30 апреля

Государственное бюро расследований повторно вызвало бывшего президента Украины Виктора Януковича к следователю.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Он вызывается для получения процессуального статуса и проведения следственных действий в уголовном производстве №62019000000000046. Это производство касается бывшего начальника генштаба ВСУ Владимира Заманы, подозреваемого в государственной измене, пишет Укринформ.

"В связи с неявкой 30.04.2020 и 13.05.2020, согласно с требованиями ст. 133, 135 УПК Украины, повторно вызывается Виктор Федорович Янукович, 09.07.1950 года рождения, на 11 часов 23 июня", – говорится в повестке.

Янукович уволил Заману, по неофициальной информации, за то, что тот отказался дать приказ на выдвижение на Киев десантной дивизии из Днепропетровска.

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