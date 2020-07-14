Коцюбинское должно стать частью Киева, – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко напомнил, что жители поселка давно выступают за присоединение Коцюбинского к Киеву, а Киевсовет поддержал такое стремление. "Мы считаем Коцюбинское частью Киева", – пишет мэр.

Коцюбинское является анклавом на территории столицы и не имеет путей автомобильного сообщения с каким-то другим населенным пунктом. Но административно Коцюбинское подчинено горсовету Ирпеня. Инициативных жителей поселка такая ситуация не устраивает, они считают, что только теряют от такой подчиненности.

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Альтернативой является превращение в самостоятельную территориальную общину в рамках административной реформы. Но в Коцюбинском считают, что поселку не хватит доходов для самостоятельного существования.

Инициативная группа провела еще в 2018 году общественные слушания, в ходе которых 61% высказались за вхождение в состав Киева.

"Некоторые политики пытаются лоббировать присоединение Коцюбинского к Бучанскому району, что нелогично ни с территориальной, ни с инфраструктурной, ни с социально-экономической точки зрения. Решение о присоединении Коцюбинского к Киеву – исключительно за парламентом", – считает Кличко.

Сегодня, 14 июля, активисты проводят возле Рады акцию "Коцюбинське=Київ!".

Напомним, Кличко в январе в официальном письме призвал Верховную Раду и Кабмин присоединить поселок Коцюбинское к Киеву.