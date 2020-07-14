Вопрос о назначении местных выборов Рада может рассмотреть 15 июля, – Корниенко

Проект этого постановления в последний момент был снят с рассмотрения 13 июля. Сейчас он переписывается, сказал агентству "Интерфакс-Украина" первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

По его словам, в проект добавят положение о проведении выборов в районные советы. Скорректируют и текст о выборах в ОТГ (объединенных территориальных громадах).

Народный депутат, первый заместитель главы профильного комитета Роман Лозинский (фракция "Голос") зарегистрировал свой проект постановления о назначении очередных выборов. "Мы будем брать кусок из него, кусок из своего проекта... Возможно, немного переформулируем по оккупированным территориям", – сказал Корниенко.

В профильном комитете постараются сделать такой текст постановления, чтобы оно меньше зависело от проекта №3650 об укрупнении районов. "Потому что проект №3809, который президент снял с рассмотрения, был сильно привязана к постановлению об укрупнении районов", – отметил депутат.

По мнению Корниенко сложность с местными выборами в том, что необходимо понять, какое постановление (о выборах или укрупнении районов) раньше вступит в силу. Это нужно для того, чтобы "не напороться, во-первых, на огромное количество судов, а во-вторых, на двоевластие, когда выбранные советы на прошлых выборах в ОТГ еще действуют, у нас могут где-то получиться два совета", – пояснил он.

Корниенко заверил, что проект постановления о назначении выборов будет вынесен на голосование в зал пленарных заседаний 15 июля

Проект постановления №3650 о создании и ликвидации районов был зарегистрирован в парламенте 15 июня.

Согласно Конституции очередные выборы в местные органы власти должны состояться в последнее воскресенье октября. Это 25 октября.

Напомним, депутаты на внеочередном заседании 13 июля приняли во втором чтении законопроект №3712, который вносит изменения в закон о госбюджете-2020 с целью финансирования местных выборов, намеченных на осень этого года.

18 мая внутренне перемещенным лицам разрешили голосовать на местных выборах 2020 года по месту их фактического проживания. Такое решение приняла Центральная избирательная комиссия.