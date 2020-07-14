Гарантия (без) наказания. Как депутаты и Зеленский предлагают бороться с пьяными водителями

С чем связаны законотворческие кульбиты власти, которая то отменяет уголовную ответственность за нетрезвое вождение, то бросается вновь "ужесточать" наказание, называя наспех принятый законопроект "гарантией безопасности каждой украинской семьи", разбирался Фокус

Резонансное ДТП на Столичном шоссе, которое практически уничтожило многодетную семью, оставив одного 12-летнего мальчика на грани жизни и смерти, вызвало острую критику действующих санкций за нетрезвое вождение. Масла в огонь подлило то, что Антон Желепа — виновник ДТП — уже был судим за аналогичное преступление, а Владимир Зеленский 2 июля подписал закон (законопроект №3314), отменяющий уголовную ответственность за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии.

Если бы президент не подписал этот закон, пьяных водителей наказывали бы штрафом от 17 000 до 34 000 грн с лишением права управлять транспортным средством на срок до трех лет, и это нарушение считалось бы уголовным проступком. За повторное нарушение был предусмотрен штраф до 51 000 грн с лишением права управления на срок от 2 до 3 лет, а за ДТП в пьяном виде с пострадавшими штраф увеличивался до 51 000 — 85 000 гривен с лишением права управлять транспортными средствами до 3 лет.

Стоит отметить, что ужесточение ответственности за пьянку за рулем было предусмотрено законом, принятым еще в 2018 году. Вступление в силу этой нормы отложили до 1 июля, в результате чего нетрезвое вождение пробыло уголовным проступком всего три дня, поскольку уже 4 июля в силу вступил другой закон, принятый Радой 17 июня и подписанный Зеленским 2 июля.

Такие кульбиты объясняются несколькими причинами. Во-первых, в МВД уже давно жаловались на то, что документирование уголовного проступка занимает у сотрудников в 3-4 раза больше времени, чем оформление административного нарушения. Во-вторых, человек, совершивший "уголовный проступок" после исполнения наказания будет считаться не имеющим судимости, а само наказание не предусматривает тюремный срок. И, наконец, в-третьих, президент Зеленский затянул с подписанием нового документа.

Как рассказывал Фокусу старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец, отмененная норма могла бы усложнить рассмотрение дел о вождении в нетрезвом виде.

"Сейчас суды за день рассматривают несколько десятков административных протоколов по статье вождения в нетрезвом виде, если такие дела будут рассматривать в рамках уголовной ответственности, процессы могут затянуться. Новеллу о криминальном проступке, так же как и о вождении в нетрезвом виде, нужно было вводить своевременно, но не сегодня, когда суды полностью парализованы", – считает адвокат.

Под давлением общества

После аварии на Столичном шоссе на Банковой зашевелились. Сначала на традиционном совещании у президента Владимира Зеленского выступил министр внутренних дел Арсен Аваков и заявил, что в Верховную Раду внесен проект закона № 2695 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения".

"Законопроект увеличивает штрафы за вождение в нетрезвом виде, внедряет штрафы за оставление места ДТП, а также уменьшает поле для манипуляций, чтобы избежать ответственности. Принятие этого законопроекта также будет способствовать предотвращению совершения правонарушений в сфере безопасности дорожного движения, более сдержанному и взвешенному поведению водителей на дорогах и, как следствие, приведет к уменьшению количества ДТП", — заявил министр.

В пресс-службе отдельно отметили, что срочность принятия данного законопроекта вызвана количеством нарушений и тяжких ДТП, вызванных водителями в состоянии алкогольного опьянения, легкостью избежания ими ответственности.

Президент Владимир Зеленский заявил, что законопроект №2695 является "чрезвычайно важным" и назвал его "гарантией того, что государство стоит на защите безопасности каждой семьи и каждого украинца".

Одновременно спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков созвал второе внеочередное пленарное заседания парламента 13 июля, на котором Рада поддержала в первом чтении законопроект №2695 об усилении ответственности за вождение в нетрезвом состоянии и превышение скорости.

Документ, который был подан в Раду еще в декабре прошлого года, отменяет нормы, предусматривающие наложение штрафных баллов, а также законодательно закрепляет возможность использования полицией технических средств видеозаписи. Несмотря на заявления министра МВД новый законопроект не повышает штрафы за пьяное вождение: если водителя поймают пьяным, или под воздействие наркотиков за рулем, его оштрафуют на 10 200 гривен (600 необлагаемых минимумов) и на год лишат водительских прав. При повторном нарушении в течение года штраф увеличивается до 20 400 гривен. Виновника также лишат прав на 3 года. Такие санкции действовали и раньше, а главным новшеством 130-й статьи Кодекса об административных правонарушениях стало появление административного ареста на 10-15 суток.

Интересно, что принятый в срочном порядке законопроект вносит некоторые изменения и в 126-ю статью Кодекса об административных правонарушениях. Согласно проекту закона, водители будут обязаны не "предъявлять" водительские удостоверения, а "передавать" их полицейским для проведения проверки. Кроме того, управление транспортным средством лицом, которое было лишено такого права, предусматривает штраф 20 400 гривен и лишение прав на срок от 3 до 5 лет с платным изъятием транспортного средства или без такового, а при повторном нарушении в течение года — штраф 40 800 гривен и лишение прав на срок от 5 до 7 лет с платным изъятием транспортного средства или без такового.

Шажок вперед?

Впрочем, несмотря на очевидное ужесточение законодательства, не все опрошенные Фокусом эксперты считают, что этого будет достаточно, чтобы изменить плачевную ситуацию на дорогах. Похожие настроения царят и среди пользователей соцсетей, где одной из популярных идей было упоминание суровых наказаний, применяемых в других странах за нетрезвое вождение. Начиная от огромных штрафов, уголовной ответственности (Латвия, Беларусь, Польша) и общественных работа в морге (Молдова) и заканчивая пожизненным заключением (Южная Корея) и расстрелом (Китай, Таиланд), если выпивший водитель устроил ДТП с жертвами.

"Считаю, что нужно ужесточить наказание до 15 лет лишения свободы за нарушение ст. 286 Уголовного кодекса Украины с пожизненным лишением прав", — рассказал Фокусу адвокат Иван Либерман, подчеркнув, что по нынешнему законодательству Антону Желепе — виновнику смертельного ДТП на Столичном шоссе грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

По словам Либермана, подобное наказание "не соответствует тяжести преступления и не отражает ситуации, сложившейся с безопасностью на украинских дорогах, где ежегодно гибнут три с половиной тысячи человек". При этом адвокат обращает внимание на то, что хотя Желепа не похож на мажора, в 2019 году он, уже будучи дважды судимым, получил за избиение собутыльника всего 1700 гривен штрафа.

ДТП на Столичном шоссе в которой погибла почти вся семья

Разбитый Mercedes ML, который угнал Антон Желепа

По словам Либермана, правовой исход подобных процессов во многом зависит от правовой позиции подозреваемого и результатов судебно-медицинской экспертизы, в то время как увеличение наказания до максимального срока могла бы "отрезвить" нарушителей, особенно тех, которые могут влиять на процессы правосудия.

В свою очередь Максим Могильницкий, глава адвокатского объединения "Могильницкий и партнеры" с коллегами не согласен и утверждает, что ключевой проблемой остается низкий профессионализм сотрудников правоохранительных органов.

"Половину админпроизводств у нас закрывают лишь потому, что протоколы составлены некачественно, а осмотр водителя на предмет опьянения и оформление результатов произведен с нарушением инструкции", — утверждает Максим Могильницкий, добавляя, что еще одним способом избежать ответственности, которым пользуются нарушители, стало искусственное затягивание рассмотрения административных правонарушений.

"Большое количество производств закрывают по истечении трехмесячного срока привлечения к административной ответственности. И если проблема в качестве подготовки полицейских, то ее невозможно исправить ужесточением наказания", — рассказывает адвокат.

Критика законопроекта прозвучала и от оппозиции. Нардеп "Голоса" Александра Устинова заявила, что документ не вводит уголовную ответственность за пьянство за рулем и даже не повышает штраф, зато он возвращает полиции возможность останавливать водителей без причины и "прятаться в кустах".

На критику ответил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, который подчеркнул, что законопроект, помимо прочего, предусматривает повышение штрафа за вождение без водительского удостоверения с 510 до 10 200 гривен, а также увеличивает минимальное наказание за пьяное ДТП с человеческими жертвами с 5 до 8 лет (в законопроекте — до 7 лет — Фокус).

Кроме того, в комментарии Судебно-юридической газете Антон Геращенко ранее заявлял, что отнесение вождения в нетрезвом состоянии к уголовным проступкам приведет к ситуации, когда работа патрульной полиции окажется заблокирована.

По мнению Максима Могильницкого, такая позиция может считаться признанием в профнепригодности сотрудников патрульной полиции, которые не знают, как правильно оформлять уголовные правонарушения. В то же время в действующей "Инструкции по организации взаимодействия органов досудебного расследования с другими органами и подразделениями Национальной полиции в расследовании уголовных правонарушений" указано, что сотрудник патрульной полиции на месте происшествия обеспечивает охрану места и сохранение улик, устанавливает свидетелей и т.д. Об оформлении патрульными материалов уголовного расследования в Инструкции не говорится ни слова.

При этом в изменениях к Уголовному кодексу, которые вступили в силу 1 июля и были отменены в случае с нетрезвым вождением, было предусмотрено появление т.н. дознавателей, которые и должны расследовать уголовные проступки. Дознавателями должны становиться полицейские, уполномоченные лица Службы безопасности, органы, контролирующие соблюдение налогового законодательства, представители Государственного бюро расследований, Государственной уголовно-исполнительной службы Украины и Национального антикоррупционного бюро. То есть в теории МВД могло бы обучить патрульных полицейских выполнять роль дознавателей и, соответственно, оформлять пьянку за рулем без необходимости каждый раз вызывать следователя.

Однако, как отмечает Максим Могильницкий, кадры так и не были подготовлены. В первую очередь, из расчета, что нововведение будет отменено законопроектом. Тем самым, который Зеленский подписал 2 июля.