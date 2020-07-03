В МВД хотят сажать на 15 суток пьяных водителей

В ведомстве одобряют отмену уголовной ответственности за пьяное вождение, но хотят добавить новый вид наказания для нерадивых водителей

В Министерстве внутренних дел посчитали целесообразным возвращение ответственности за вождение в нетрезвом виде из статуса уголовных проступков в административные правонарушения. Об этом пишет пресс-служба МВД.

В ведомстве говорят, что это обусловлено тем, что на процедуру документирования уголовного проступка уходит 6-8 часов, а в случае с административной процедурой – 2-3 часа.

При этом, МВД и Национальная полиция считают, что за вождение в нетрезвом виде необходимо наказывать не только крупным штрафом, но и административным арестом до 15 суток, в том случае, если водитель повторно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения в течение года.

Напомним, президент Владимир Зеленский 2 июля подписал закон (законопроект №3314), отменяющий уголовную ответственность за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. Если бы президент не подписал этот закон, пьяных водителей наказывали бы штрафом от 17 000 до 34 000 грн с лишением права управлять транспортным средством на срок до трех лет, и это нарушение считалось бы уголовным проступком.

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