Верховный суд обязал нарушителей ПДД платить за обжалование штрафа

Если суд признает, что водитель не нарушал ПДД, ему вернут внесенные за обжалование штрафа 420 грн

За обжалование штрафов полиции за нарушение правил дорожного движения теперь нужно будет уплатить судебный сбор.

Об этом в Facebook сообщает "Дорожный адвокат", ссылаясь на постановление Верховного Суда.

Ранее иск в суд можно было подать бесплатно, теперь же нужно будет заплатить 420 грн. Постановление вступило в силу и не подлежит обжалованию.

Таким образом, при средних штрафах от 170 до 425 грн идти в суд становится нецелесообразно.

Также "Дорожный адвокат" уточняет, что если водитель выигрывает суд, ему должны вернуть всю сумму сдуебного сбора.

Как ранее сообщал Фокус:

Верховная Рада отменила административное взыскание за нарушение правил дорожного движения в виде штрафных баллов, которые были включены в Кодекс Украины об административных правонарушениях в 2015 году.