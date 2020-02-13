В Украине стартовали профилактические мероприятия "Внимание! Спецсигналы!"

В Киеве бдительность водителей проверяют с помощью автомобилей скорых и пожарных, которые проезжают со включенными спецсигналами.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В Украине стартовали профилактические мероприятия "Внимание! Спецсигналы!".

В течение двух недель будут продолжаться совместные отработки патрульной полиции, скорой помощи и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Патрульные проверяют, как водители пропускают автомобили со спецсигналами.

"Такие мероприятия мы проводим для того, чтобы напомнить водителям о важности уступать дорогу спецтранспорту и актуальности этой проблемы. Ведь имеют место отдельные случаи, когда водители игнорируют маячки и звуковые сирены и сознательно не пропускают оперативные автомобили. Но не нужно забывать, что спецтранспорт спешит на вызов, потому что кто-то нуждается в немедленной помощи, а потерянное время может стоить кому-то жизни", – сказано в сообщении.

За несколько часов патрулирования выписали 64 административных протоколов на водителей, которые не уступали дорогу и не обеспечивали беспрепятственный проезд спецтранспорта.

Как ранее сообщал Фокус:

С 1 ноября максимально разрешенная скорость по Киеву – 50 км/ч, в т.ч. на тех участках, где летом разрешено движение со скоростью 80 км/ч.