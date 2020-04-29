Запуск видеофиксаций нарушений ПДД перенесли до конца строгого карантина, – МВД

Запуск системы в эксплуатацию ожидался с 1 мая

Запуск системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения не произойдет 1 мая из-за коронавируса.

ОБ этом сообщает пресс-служба МВД.

"МВД приняло решение по отсрочке работы системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения до окончания режима строгого карантина", – сказано в сообщении.

Отмечается, что в связи с постановлением Кабмина, ограничена деятельность некоторых подразделений Национальной полиции и других организаций, которые должны обеспечивать работу системы.

Запуск системы в эксплуатацию ожидался с 1 мая.

Согласно закону об автофиксации правонарушений, в случае выявления нарушения ПДД, зафиксированного с помощью дорожных камер, протокол об административном правонарушении не составляется, а постановление по делу об административном правонарушении выносится без участия лица, привлекаемого к ответственности.

Копии постановления по делу об административном правонарушении и материалов, зафиксированных с помощью работающих в автоматическом режиме спецсредств, имеющих функции фото- и видеосъемки, направляются нарушителю в течение трех дней со дня вынесения такого постановления.

Ответственность за нарушение ПДД, зафиксированное в таком режиме, будет нести физическое лицо или руководитель юрлица, на котором зарегистрировано транспортное средство.

Как ранее сообщал Фокус:

Верховная Рада отменила административное взыскание за нарушение правил дорожного движения в виде штрафных баллов, которые были включены в Кодекс Украины об административных правонарушениях в 2015 году.

Система фиксации нарушений ПДД появится в Киеве за счет частных компаний. Весь проект обойдется в $24 млн. Вложенные средства частникам вернут после того, как систему введут в эксплуатацию и она начнет показывать результаты.

В Киеве бдительность водителей проверяли с помощью автомобилей скорых и пожарных, которые проезжают со включенными спецсигналами.