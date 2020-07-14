Задержанного за пьяное ДТП под Киевом суд арестовал на два месяца

Шевченковский районный суд Киева отправил под арест на два месяца Антона Желепу, подозреваемого в совершении ДТП с четырьмя жертвами. Выход под залог судья исключил, но его решение может быть обжаловано.

Когда суд предоставил слово Желепе, он отказался говорить: "Я ничего не отрицаю, согласен со всем, что говорит и требует прокуратура".

Как сообщил телегам-канал "Политика Страны", отвечая на вопросы журналистов, он сказал, что за день до ДТП курил марихуану. Перед ДТП, утром, 12 июля выпил 200 граммов водки. "Ехал со скоростью 180 км/ч. Куда я ехал, почему и откуда не помню", – заявил Желепа.И он не помнит как завладел транспортным средством.

Дарья Милюкова, прокурор отдела прокуратуры города Киев сказала, что Желепа уже семь раз привлекался за вождение в нетрезвом виде, а на момент ДТП у него прав не было.

Накануне ему сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, которое привело к гибели нескольких человек. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

Пока у подозреваемого взяли кровь для экспертизы, остальные экспертизы будут назначены после избрания меры пресечения. По данным прокуратуры, Желепа находился в автомобиле один. Следствие устанавливает, угнал он автомобиль или владелец сам передал ему ключи. "Нам он сообщил, что ехал в магазин. Сейчас следствие это устанавливает", – сказала Милюкова.

Прокурор также уточнила возраст детей которые погибли. Девочке было четыре года, а мальчику – 10. Ранее сообщалось, что девочке было восемь лет.

Напомним, ДТП под Киевом произошло 12 июля, в результате него погибли четыре человека, в том числе двое детей.