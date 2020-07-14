Карантин в Киеве будут продлевать еще 1,5 года, – Госпродпотребслужба

Адаптивный карантин в Киеве могут продлевать еще полтора года – до 2022. Об этом сообщил глава Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, пишет РБК-Украина.

"Карантин могут продлевать, и это не только в Киеве, а во всем мире. Эпидемически подтверждено, что каждый возбудитель, который сформировался в мире, циркулирует до своего уничтожения 1,5 года. Ограничительные меры могут продолжать весь этот период", – говорит Рубан.

"Вероятность усиления карантина в Киеве – у нас стабильно высокие показатели заболевания. С эпидемической точки зрения COVID-19 будет продолжаться еще три сезона, как продолжался и пандемический грипп – фактически к формированию коллективного иммунитета на уровне 50-70%. Три сезона это полтора года", – добавил Рубан.

А через полтора года, по словам Рубана, население в Украине будет переносить COVID-19 как обычную простуду, несмотря на то, что сам коронавирус до сих пор будет циркулировать по стране.

Также глава киевской Госпродпотребслужбы добавил, что для окончания пандемии коронавируса в мире должно переболеть COVID-19 около 80% населения.

К слову, сегодня СМИ сообщали, что в Минздраве якобы активно обсуждают сроки дальнейшего продления карантина в Украине. Вероятно, после 31 июля он будет продолен еще на две недели.

Кроме того, продлны якобы будут те карантинные ограничения, которые показали свою эффективность. Те, которые оказались менее результативными, отменят.