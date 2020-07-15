Минздрав может пересмотреть критерии для разделения стран на "красную" и "зеленую" зоны. Это планируют делать в связи с увеличением количества активных больных в Украине.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге.

"На этапе согласования по какому принципу будут открываться границы, в том числе в ЕС, обсуждался уровень активных больных на 100 тыс. населения. В конце июня мы внедрили критерий 40 активных больных на 100 тыс. После этого страны ЕС поменяли этот показатель на инцидентность. Мы также следим за этим и не исключаем, что пересмотрим критерии в сторону инцидентности, чтобы взять такой показатель, как в Европе", - сказал он.

Он напомнил, что прибывшие из стран "красной" зоны могут досрочно выйти из самоизоляции, пройдя ПЦР-тест на COVID-19.

Недавно СМИ сообщали, что в Минздраве активно обсуждают сроки дальнейшего продления карантина в Украине. СМИ заявляли, что после 31 июля он будет продолен еще на две недели.

Глава Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан сообщил, что адаптивный карантин в Киеве могут продлевать еще полтора года – до 2022.