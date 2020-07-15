В Днепропетровской области запретили работу клубов и кафе ночью

В Днепропетровской области решено ограничить деятельность ночных клубов, кафе, ресторанов, баров и заведений культуры после 23:00. Таким образом в области ужесточили карантин.

Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА.

Отмечается, что работу этих заведений запретили до 7 утра. Исключение – кинотеатры и заведения, работающие на вынос.

Соответствующее решение принял Кабинет министров Украины, на местном уровне его подтвердила областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Отметим, по состоянию на 15 июля, в Днепропетровской области зафиксировано 1155 случаев COVID-19.

Сегодня министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что карантин в Украине продлят еще минимум на месяц. Министерство здравоохранения уже занимается подготовкой соответствующего проекта постановления.

Глава Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан сообщил, что адаптивный карантин в Киеве могут продлевать еще полтора года – до 2022.