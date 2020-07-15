"Хотим как Велюр". Рестораторы под Кабмином требуют разрешить им работать по ночам

Киевские предприниматели вышли под стены Кабмина с требованием отменить запрет на посещение заведений общественного питания в ночное время, сообщает Информатор.

Перед зданием правительства рестораторы поставили пустые пустые стулья и диваны, на которых видно надписи "хотим как Велюр" и "где есть совам?"

Таким образом, рестораторы просят дать возможность им работать, ведь те люди, которые приходят в заведение вечером, могут провести в нем всего лишь несколько часов, а затем они вынуждены идти домой.

Обостряет ситуацию и тот факт, что некоторые рестораны работают по ночам даже несмотря на карантин.

Вчера, например, нардеп от "Голоса" Александра Устинова обратила внимание на ресторан "Велюр" нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко, который приглашал к себе гостей на ночное время.

В самом "Велюре" ссылались на протокол №49 заседания штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации КГГА от 6 июля 2020 года, согласно которому ограничена работа заведений развлекательной деятельности после 22:00 с пометкой "кроме театров, кинотеатров и заведений общественного питания".

Тем не менее, спустя два дня, 8 июля, свое постановление для всей Украины утвердил Кабмин. Согласно нему, после 23:00 запрещается работа ресторанов, баров, кафе и ночных клубов.