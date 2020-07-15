Ведущая 1+1 Маричка Падалко объяснила случай с выпадением зуба в прямом эфире

Ведущая 1+1 Маричка Падалко назвала сегодняшний случай с выпадением части зуба в прямом эфире "самым курьезным опытом за двадцать лет работы ведущей". Об этом она написала в Instagram.

"Прямой эфир тем и прекрасен, что он всегда непредсказуем. В 2013-м я впервые прямо в своем эфире увидела кадры задержания своего мужа на протесте под Киевсоветом, а несколько лет назад мою ногу во время выпуска неожиданно начала облизывать собака, которая сбежала со студии "Сниданка", – поделилась она.

Также Падалко рассказала, что у нее действительно выпала часть зуба.

"Когда-то у меня в спальне стоял тяжелый металлический будильник. Однажды его схватила моя дочь и начала им размахивать надо мной в то время, когда я спала. Как только я зевнула, маленькая веселая рука отбила меня половину зуба. Сейчас наконец-то решилась на более радикальный ремонт, только была не очень внимательна к запрету своего стоматолога надкусывать еду передними зубами до окончания лечения", – пишет ведущая.

Кроме всего прочего, Маричка Падалко отметила то количество поддержки, которое поступило в ее адрес после того, как историю с зубом "подхватили" СМИ.

"Во всей этой истории лично меня впечатлило то количество поддержки, которую я получила. И в комментариях, и в личных сообщениях. Друзья, большое вам спасибо. В любой ситуации сохраняем спокойствие", – добавила ведущая.