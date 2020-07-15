"Мы ждали восемь лет": Kharkiv Palace Hotel обещает в сжатые сроки запустить казино

Пятизвездочная гостиница Kharkiv Palace Hotel, входящая в группу DCH Александра Ярославского, намерена в сжатые сроки запустить казино. Об этом сообщается на сайте группы.

"Мы больше восьми лет ждали сегодняшнего дня. Всегда последовательно отстаивали идею социально-ответственной легализации казино и имели на руках четкую дорожную карту, как быстро организовать работу по этому направлению", – сказал генеральный менеджер гостиницы Атис Захаранс.

Сообщается, что DCH договорилась о запуске казино с профильным оператором, имеющим опыт на международном рынке.

Напомним, что закон о запрете игорного бизнеса в Украине был принят в мае 2009 года..

К Евро-2012 предпринимались попытки легализовать работу казино в пятизвездочных отелях, но процесс не был завершен.

14 июля Верховная Рада приняла законопроект № 2285-д “О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр”. Его пока не подписал спикер парламента и не направил на подпись президенту. Этот закон разрешает размещение казино в Киеве на территории пятизвездочных отелей, а для других населенных пунктов – в отелях категории четыре и пять звезд.