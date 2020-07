Для восстановления электросетей после наводнения нужны большие вложения, — Прикарпатьеоблэнерго

Разрушенные наводнением электрические сети в Ивано-Франковской области требуют обновления и модернизации, что, в свою очередь, возможно лишь при наличии существенных инвестиций. Однако такие инвестиции электрические сети могут вложить в обновление лишь при условии внедрения стимулирующего тарифообразования (RAB-тарифы).

Об этом заявил технический директор компании "Прикарпатьеоблэнерго" Олег Сеник, передает delo.uа.

"23-24 июня в нашем регионе была стихия — паводок, поднятие уровня воды в реках. Продолжалось недолго — через три дня вода вернулась в русло, но последствия мы ликвидировали неделю. Ликвидацию я бы разделил на две части — дать людям свет и окончательно ликвидировать последствия и восстановить сети. То, что касается восстановления питания потребителям, мы сделали это в течение 3-4 дней. Но мы сделали это по ненадежным временным схемам", — отметил Олег Сеник.

По его словам, во время недавнего паводка в Ивано-Франковской области река смыла опору на 35 кВ, которая до сих пор не восстановлена, потому что это требует существенных денег.

"Нужно установить фундамент, провести трубы, сделать переход через реку такой, что выдержит наводнение. Но это дорого стоит. И если нет опоры, то питание идет в поселок только с одной стороны, что является ненадежным. Подобных случаев много", — сообщил Олег Сеник.

Читайте также: Ущерб от наводнения на Закарпатье оценили в 125 млн гривен

"23-24 июня в нашем регионе была стихия — паводок, поднятие уровня воды в реках. Продолжалось недолго — через три дня вода вернулась в русло, но последствия мы ликвидировали неделю. Ликвидацию я бы разделил на две части — дать людям свет и окончательно ликвидировать последствия и восстановить сети. То, что касается восстановления питания потребителям, мы сделали это в течение 3-4 дней. Но мы сделали это по ненадежным временным схемам", — отметил Олег Сеник.

По его словам, во время недавнего паводка в Ивано-Франковской области река смыла опору на 35 кВ, которая до сих пор не восстановлена, потому что это требует существенных денег.

"Нужно установить фундамент, провести трубы, сделать переход через реку такой, что выдержит наводнение. Но это дорого стоит. И если нет опоры, то питание идет в поселок только с одной стороны, что является ненадежным. Подобных случаев много", — сообщил Олег Сеник.

Как отметил Олег Сеник, единственный путь, по которому может развиваться энергетика, предполагает внедрение стимулирующего тарифообразования.

"Потому что сейчас идет латание дыр, мы едва успеваем поднять то, что падает, поддерживаем старые активы. Стимулирующее тарифообразование — это качество электроэнергии. Средства будут вкладываться в сети, где есть большое количество абонентов и нет качественного напряжения, именно туда будут идти средства. В приоритете будет и переоборудование переходов через реки. Для этого нужно стимулирующее регулирование. С помощью RAB будут созданы условия, когда владелец сетей будет вкладывать самостоятельно в модернизацию, но при этом тарифы для потребителей существенно не вырастут", — подчеркнул Олег Сеник.

Как ранее сообщалось, более 86% электросетей эксплуатируется в течение 30 лет или более, а потери при распределении составляют не менее 10% всей электроэнергии, производимой в стране. Объем необходимых инвестиций для модернизации электросетей — 17,5 млрд долларов.

Привлечь такие инвестиции возможно только при стимулирующем тарифообразовании по европейским практикам. Такой вывод исследования "Securing Capital Investment in Ukraine"s Grid: The Road to the Future", которое провел Международный центр налогов и инвестиций (ІТІС). Ранее Адриан Прокип, старший научный сотрудники Института Кеннана (США), эксперт по энергетике Украинского института будущего, заявлял о неэффективности модели тарифа "Затраты+" предлагаемой для внедрения в Украине.