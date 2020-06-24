Ущерб от наводнения на Закарпатье оценили в 125 млн гривен

В эту сумму вошли только объекты инфраструктуры.

Стоимость восстановления инфраструктуры на Закарпатье оценили в 125 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.

"Из-за сильных ливней 23 июня произошло резкое повышение уровня воды на реке Тиса, где-то на 4-5 метров. Предварительная стоимость инфраструктурных убытков по области – это разрушенные дороги местного и государственного значения, берегоукрепления, дамбы, мосты – 125 миллионов гривен", - сообщил глава ОГА Алексей Петров.

При этом в ОГА пока не подсчитали сумму ущерба, которая была нанесена частным домам и домохозяйств.

По данным местных властей, в области пострадали от стихии 12 населенных пунктов в трех районах.

Затоплено 135 дворов и 40 га пастбищ. Повреждены 12 коммунальных и 6 участков государственных дорог. Разрушены 5 подвесных мостов, а также повреждены 14 мостов, 5,7 км лесных дорог и 1 км подпорных стенок.

Завтра, 25 июня, Кабмин соберется на внеочередное заседание, передает пресс-служба правительства. Премьер-министр Денис Шмыгаль попросил Министерство экономики и глав пострадавших областей подготовить ориентировочный расчет нанесенного ущерба.

"По мере того, как будем вести расчеты и разрабатывать проектно-сметную документацию, будем определяться и выделять дополнительные средства в случае необходимости. Завтра этот вопрос должен быть рассмотрен на Кабмине безотлагательно, – заявил Шмыгаль.

Как ранее сообщал Фокус:

Премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе визита в Ивано-Франковскую область, заявил, что ситуация с паводками критическая и хуже, чем в 2008 году.