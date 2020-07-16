Шесть областей и Киев не готовы ослабить карантин
За минувшие сутки в Украине увеличилось количество регионов, которые не отвечают критериям для ослабления карантина. К списку добавились Киев и Черновицкая область.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
В указанных регионах ухудшилась динамика заболевания коронавирусом. В столице этот показатель за сутки вырос почти в 5 раз и составляет 21,13% при норме меньше 10%. В Черновицкой области динамика выявления новых заболевших возросла с -0,24% до 14,77%.
По состоянию на 16 июля, карантин не могут ослабить:
- Киев;
- Винницкая область;
- Волынская область;
- Донецкая область;
- Закарпатская область;
- Харьковская область;
- Черновицкая область;
- Черниговская область.