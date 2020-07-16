Шесть областей и Киев не готовы ослабить карантин

За минувшие сутки в Украине увеличилось количество регионов, которые не отвечают критериям для ослабления карантина. К списку добавились Киев и Черновицкая область.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В указанных регионах ухудшилась динамика заболевания коронавирусом. В столице этот показатель за сутки вырос почти в 5 раз и составляет 21,13% при норме меньше 10%. В Черновицкой области динамика выявления новых заболевших возросла с -0,24% до 14,77%.

По состоянию на 16 июля, карантин не могут ослабить:

Киев;

Винницкая область;

Волынская область;

Донецкая область;

Закарпатская область;

Харьковская область;

Черновицкая область;

Черниговская область.

В Украине по состоянию на 16 июля, заразились коронавирусом 848 человек (сутками ранее – 836). За сутки умерли 18 пациентов (днем ранее – 15), выздоровели – 800 (977).