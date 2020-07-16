Мэр Черкасс сообщил об исчезновении своего заместителя

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил о пропаже своего заместителя Юрия Ботнаря. Заместителя мэра Черкасс не видели с вечера 15 июля.

Об этом Бондаренко написал на своей странице в Facebook.

По его словам, вчера, около 19:30, Ботнар отошел от своего автомобиля в районе городского совета на встречу с кем-то. А сегодня утром заместителя городского головы не обнаружили на рабочем месте.

"После этого его телефон отключен, а сам Юрий Андреевич не выходит на связь и не известно, где находится. Соответствующее заявление уже сделано в правоохранительные органы", – сообщил Бондаренко.

Напомним, 20 мая на пресс-конференции Зеленский назвал Бондаренко бандитом и сказал, что мэр Черкасс имеет 19 уголовных производств.

"Народовластие должно быть, если мы идем к либерализации страны. Да, она (либерализация, – ред.) спорная и сложная... Люди разочаровывают. Я даже не знаю, как говорить, когда на городского главу есть 19 уголовных дел. Кто это? Я за один стол с такими бандитами не сяду", – говорил Зеленский.