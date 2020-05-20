Мэр Черкасс – Зеленскому: "Где вы были в 2014-м? Танцевали на корпоративах?"

Зеленский на пресс-конференции назвал Бондаренко "бандитом", который якобы ничего не сделал для Черкасс во время эпидемии коронавируса. Городской глава ответил

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко ответил президенту Владимиру Зеленскому на слова о том, что он "бандит", против которого открыто 19 уголовных дел.

Об этом он заявил в своем видеообращении, опубликованном в Facebook.

На сегодняшней пресс-конференции Зеленский сказал: "Народовластие должно быть, если мы идем к либерализации страны. Да, она (либерализация, – ред.) спорная и сложная... Люди разочаровывают. Я даже не знаю, как говорить, когда на городского главу есть 19 уголовных дел. Кто это? Я за один стол с такими бандитами не сяду".

"Вы говорите, что я мэр-бандит? Все те уголовные дела, которые возбуждали против меня, их возбуждали за мои политическую деятельность, в том числе и за то, что вы стали президентом", – ответил Бондаренко.

Говоря о Бондаренко, президент также спросил, где он был два месяца назад, когда в Украине начиналась эпидемия коронавируса.

"Где его обращение ко мне: "Чем я могу помочь власти?". Где его самолеты, которые прилетали и наполняли аптеки Черкасс? Где его личные деньги, (на которые он купил препараты и средства защиты, – ред.) и заполнил аптеки? Где все это?", – вопрошает Зеленский.

На это Бондаренко ответил: "Господин президент, я во время эпидемии был тут, с черкасчанами. Хотел бы у вас спросить, где вы были в 2013-2014 годах, когда я был на Майдане и боролся за независимость украинского народа, когда вы танцевали на корпоративах?"

"Сколько бы вы мне приветов не передавали, я хочу сказать, что вам на местных выборах в Черкассах ловить нечего, хоть вы там и рассказываете, что это ваше принципиальное дело. Мы вас тут ждем, господин президент", – добавил городской глава.

Как ранее сообщал Фокус:

30 апреля горисполком Черкасс принял решение существенно смягчить карантин в городе. В частности, с 1 мая разрешили открыть летные площадки ресторанов и кафе, возобновить работу части непродовольственных магазинов и открыли для посещения парки и скверы. При этом такое решение противоречит постановлению правительства.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что решение местной власти открыть магазины и летние террасы кафе могут свести к нулю проделанную за полтора месяца работу по борьбе с карантином и могут привести к катастрофическим последствиях.

Глава МВД Арсен Аваков пригрозил мэру Черкасс Анатолию Бондаренко жесткой реакцией за решение преждевременно смягчить карантин в городе. Нацполиция уже начала уголовное производство по ст. 325 УК (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений).

В ответ на это Бондаренко заявил, что не боится уголовных дел, открытых из-за смягчения карантина в городе, а соответствующее решение горисполкома назвал восстановлением справедливости.