Суд запретил Черкассам смягчать карантин

Ранее мэр города заявил, что будет оказывать сопротивление в случае уголовного преследования

Черкасский окружной административный суд отменил решение горисполкома Черкасс от 30 апреля смягчить карантин в городе. Об этом сообщает пресс-служба Черкасской ОГА.

Согласно тому решению, в городе планировалось разрешить работу объектов торговли, сферы услуг, парков, скверов, спортивной инфраструктуры и тому подобное.

"Черкасский окружной административный суд рассмотрел и удовлетворил заявление об обеспечении иска Черкасской областной государственной администрации по поводу отмены решения Черкасского горисполкома об ослаблении карантина. Поэтому решение Черкасского горисполкома от 30 апреля 2020 года об ослаблении карантинных мероприятий остановлено", – говорится в сообщении Черкасской ОГА.

Напомним, мэр Черкасс Анатолий Бондаренко записал видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому, в котором заявил, что город будет сопротивляться в случае преследования за досрочное смягчение карантина.

Как ранее сообщал Фокус:

30 апреля горисполком Черкасс принял решение существенно смягчить карантин в городе. В частности, с 1 мая разрешили открыть летные площадки ресторанов и кафе, возобновить работу части непродовольственных магазинов и открыли для посещения парки и скверы. При этом такое решение противоречит постановлению правительства.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что решение местной власти открыть магазины и летние террасы кафе могут свести к нулю проделанную за полтора месяца работу по борьбе с карантином и могут привести к катастрофическим последствиях.

Глава МВД Арсен Аваков пригрозил мэру Черкасс Анатолию Бондаренко жесткой реакцией за решение преждевременно смягчить карантин в городе. Нацполиция уже начала уголовное производство по ст. 325 УК (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений).