"Черкассы будут сопротивляться". Мэр Бондаренко записал обращение к Зеленскому

"Господин президент, я думал, что когда вы победите, в Украине закон будет один для всех", – говорит городской глава, напоминая о ресторане "Велюр"

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко записал видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому, в котором заявил, что город будет сопротивляться в случае преследования за досрочное смягчение карантина.

"Господин президент, я думал, что когда вы победите, в Украине закон будет один для всех. Придет весна и будем сажать, только не городских глав, а коррупционеров", - сказал Бондаренко.

По словам городского главы, он готов ответить за свое решение по карантину, но только после "слуг народа", имея ввиду нардепа Николая Тищенко, чей ресторан "Велюр", согласно расследованию Bihus.Info работал и во время карантина.

"А сейчас как в том фильме про Крым: Черкассы будут оказывать сопротивление, запомните. Если нужно будет объединить Украину, мы объединим Украину", - заявил Бондаренко.

Вчера Бондаренко опубликовал переписку с якобы первым замглавы ОП Сергеем Трофимовым, в которой последний угрожал городскому главе.

"Очевидно, городской глава стал жертвой банального пранка и сделал из этот поспешные политические выводы", – гответили на это в ОП.

Как ранее сообщал Фокус:

30 апреля горисполком Черкасс принял решение существенно смягчить карантин в городе. В частности, с 1 мая разрешили открыть летные площадки ресторанов и кафе, возобновить работу части непродовольственных магазинов и открыли для посещения парки и скверы. При этом такое решение противоречит постановлению правительства.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что решение местной власти открыть магазины и летние террасы кафе могут свести к нулю проделанную за полтора месяца работу по борьбе с карантином и могут привести к катастрофическим последствиях.

Глава МВД Арсен Аваков пригрозил мэру Черкасс Анатолию Бондаренко жесткой реакцией за решение преждевременно смягчить карантин в городе. Нацполиция уже начала уголовное производство по ст. 325 УК (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений).