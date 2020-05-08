Садовый о перепалке Зеленского и мэра Черкасс: Это Средневековье. Вы видели такое в ЕС?

"В ОП еще не научились коммуницировать с местными органами власти", – констатирует мэр Львова

Мэр Львова Андрей Садовый сравнил ситуацию с мэром Черкасс Анатолием Бондаренко и президентом Владимиром Зеленским со Средневековьем. Об этом он рассказал в интервью Бабелю.

По его словам, публичное давление на мэра, который высказал мнение общины, – недопустимо: если к мэру пришли 100-200 предпринимателей, он должен на это реагировать.

"А госвласть, вместо того чтобы помочь разобраться, направить своего представителя, начинает через центральные каналы пальчиком показывать: "Нет-нет-нет, ты там, пожалуйста, не заплывай за буйки", – говорит Садовый.

"Что это за Средневековье, простите? Вы видели нечто подобное в Европейском союзе или других странах? Такого нигде нет", – добавил мэр Львова.

Городской глава также отмечает, что эпидемия коронавируса обнажила очень серьезные проблемы. "Мы увидели уровень профессионализма людей, которые работают в центральных органах власти. Для многих открытие, что есть города и они что-то делают", – говорит Садовый.

Садовый также отмечает, что в Кабмине и ОП считают, что мэры должны быть в субординации, ходить смирно, выполнять все команды, в то время как мэра избирает община. "И люди к нему идут. Не к президенту, не к министру", – продолжает городской глава.

"В ОП еще не научились коммуницировать с местными органами власти. Большинство людей, которые сейчас работают в ОП, никогда во власти не работали. Возможно, они когда-то научатся", – добавил Садовый.

Как ранее сообщал Фокус:

30 апреля горисполком Черкасс принял решение существенно смягчить карантин в городе. В частности, с 1 мая разрешили открыть летные площадки ресторанов и кафе, возобновить работу части непродовольственных магазинов и открыли для посещения парки и скверы. При этом такое решение противоречит постановлению правительства.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что решение местной власти открыть магазины и летние террасы кафе могут свести к нулю проделанную за полтора месяца работу по борьбе с карантином и могут привести к катастрофическим последствиях.

Глава МВД Арсен Аваков пригрозил мэру Черкасс Анатолию Бондаренко жесткой реакцией за решение преждевременно смягчить карантин в городе. Нацполиция уже начала уголовное производство по ст. 325 УК (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений).

В ответ на это Бондаренко заявил, что не боится уголовных дел, открытых из-за смягчения карантина в городе, а соответствующее решение горисполкома назвал восстановлением справедливости.