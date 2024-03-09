Ожидал хозяина-рыбака восемь лет: черкасский "Хатико" нашел семью (видео)

Волонтер Сергей Зализняк называет историю Рекса чудом. Именно он вместе с женой в ноябре спасли животное.

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В Черкассах пес по имени Рекс нашел семью. Животное в течение восьми лет жило на берегу Днепра, надеясь на возвращение своего хозяина-рыбака, который погиб. Волонтер Сергей Зализняк сообщил подробности "Суспільному".

Черкасский "Хатико" в новой семье живет два месяца. Алла, новая владелица Рекса, не может им нарадоваться.

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"Первые дни он боялся, прятался за меня, когда кто подходил. Сейчас он уже гордо ходит", — рассказала она.

Волонтеры лечили Рекса в течение двух месяцев от отита и воспаления суставов — последствиями перенесенной болезни Лайма, объяснила Евгения. Несмотря на лечение, пес не слышит. Новые хозяева стараются как можно больше уделять ему внимания и времени.

"Одна из его самых больших страстей — пешие прогулки", — рассказала дочь Аллы Евгения.

Она рассказала, что Рекс и его владелица гуляют два раза в день, а то и три. В обед он уже не хочет с ней гулять, а показывает свой характер, лает.

"И идет ко мне, чтобы я шла с ним гулять", — добавила Евгения.

Алла отметила, что такая любовь к пребыванию на свежем воздухе — единственное свидетельство того, что Рекс восемь лет проживал на улице.

Волонтер Сергей Зализняк называет историю Рекса чудом. Именно он вместе с женой, в 2023 году в ноябре спасли пса. По его словам, собака получила шанс на вторую жизнь.

"Такую собаку пристроить очень сложно. А Рекс он вытащил счастливый билет", — пояснил он.

Напомним, 6 марта в сети рассказали историю собаки, которая ждет хозяина с войны. Пес решил поселиться вблизи мясного магазинчика в селе под Запорожьем и никуда не ходил. Попытки пристроить собаку в добрые руки закончились ничем.