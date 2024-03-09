Очікував господаря-рибалки вісім років: черкаський "Хатіко" знайшов родину (відео)

Волонтер Сергій Залізняк називає історію Рекса дивом. Саме він разом із дружиною у листопаді врятували тварину.

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У Черкасах пес на ім'я Рекс знайшов родину. Тварина протягом восьми років жила на березі Дніпра, сподіваючись на повернення свого господаря-рибалки, який загинув. Волонтер Сергій Залізняк повідомив подробиці "Суспільному".

Черкаський "Хатіко" у новій родині живе два місяці. Пані Алла, нова власниця Рекса, не може ним натішитись.

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"Перші дні він боявся, ховався за мене, коли хто підходив. Зараз він вже гордо ходить", – розповіла вона.

Волонтери лікували Рекса протягом двох місяців від отиту та запалення суглобів – наслідками перенесеної хвороби Лайма, пояснила Євгенія. Попри лікування, пес не чує. Нові господарі намагаються якомога більше приділяти йому уваги та часу.

"Одна з його найбільших пристрастей — піші прогулянки", – розповіла донька Алли Євгенія.

Вона розповіла, що Рекс і його власниця гуляють два рази в день, а то й три. В обід він вже не хоче з нею гуляти, а показує свій характер, гавкає.

"І йде до мене, щоб я йшла з ним гуляти", – додала Євгенія.

Пані Алла зазначила, що така любов до перебування на свіжому повітрі – єдине свідчення того, що Рекс вісім років проживав на вулиці.

Волонтер Сергій Залізняк називає історію Рекса дивом. Саме він разом із дружиною, у 2023 році в листопаді врятували пса. З його слів, собака отримала шанс на друге життя.

"Таку собаку прилаштувати дуже складно. А Рекс він витягнув щасливий білет", – пояснив він.

Нагадаємо, 6 березня в мережі розповіли історію собаки, яка чекає господаря з війни. Пес оселився вирішив оселитися поблизу м'ясного магазинчика в селі під Запоріжжям та нікуди не ходив. Спроби прилаштувати собаку в добрі руки закінчилися нічим.