Хатіко із Запоріжжя: в мережі розповіли історію пса, який чекає господаря з війни (фото)

Пес оселився під м'ясним магазинчиком в селі під Запоріжжям та нікуди не йде. Спроби прилаштувати собаку в добрі руки закінчилися нічим.

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У Запорізькій області в селі Малокатеринівка живе свій місцевий "Хатіко". Пес оселився під місцевим магазином і чекає там на повернення свого господаря з війни. Історію собаки розповіли в ГО "Запорізька зоозахисна ліга".

"Чотирилапого та його історію знають вже багато мешканців Малокатеринівки. Він живе під м'ясним магазинчиком в селі під Запоріжжям та нікуди не йде. Ми його назвали Хатіко з Малокатеринівки. В нього є два хвостатих друга — хлопчик та дівчинка, вони від нього не відходять.

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Місцеві мешканці дбають про них, підгодовують. Навіть приїжджав хлопець, який хотів забрати пса до себе, але той не пішов. Бо пес, як і славнозвісний Хатіко з однойменного фільму, також чекає на свого хазяїна… Але з війни", — повідомили зоозахисники.

Малокатеринівський Хатіко

Вони говорять, що пес не хоче аби його кудись прилаштовували, хоча такі спроби були. Він повертається на те саме місце.

"Серце крається, коли дивишся на нього та його друга, коли вони так разом лежать біля магазина. Ось така вона — собача вірність. Будемо молитися, щоб його власник повернувся живим та здоровим, і ми побачили радісну зустріч, на яку, мабуть, чекають майже всі мешканці Малокатеринівки, а тепер і ми", — повідомили в "Запорізькій зоозахисній лізі".

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