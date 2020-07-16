СБУ и ГБР предотвратили заказное убийство заммэра Черкасс – заказчик задержан

Следователи Государственного бюро расследований совместно с департаментом контрразведки СБУ задержали депутата Черкасского городского совета, который заказал убийство заместителя городского головы Черкасс.

Следствием установлено, что этот депутат из-за личного конфликта на фоне распределения сфер влияния, за денежное вознаграждение пытался организовать убийство заместителя мэра Черкасс.

Депутат нашел посредника, которому поручил подобрать исполнителя убийства и заплатил ему задаток.

В ходе совместной спецоперации правоохранители имитировали убийство чиновника и после передачи денег, в качестве оплаты за преступлении, задержали его организатора.

В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения на срок от 10 до 15 лет.

Напомним, 16 июля городской глава Черкасс Анатолий Бондаренко сообщил об исчезновении своего заместителя Юрия Ботнаря. "Сегодня утром на рабочем месте не обнаружили заместителя городского головы Юрия Ботнаря. По информации его жены и отца, вчера, около 19.30, в районе городского совета, чиновник отошел от своего авто на какую-то встречу. После этого его телефон отключен, а сам Юрий Андреевич не выходит на связь и не известно, где находится", – написал он.

Полиция начала поиски Ботнаря. Было открыто уголовное производство по с.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса.