В Одессе – вспышка коронавируса в детдоме: инфицированы 15 детей и двое взрослых

В Одессе в детском доме "Жемчужинка" произошла вспышка коронавируса. Заболели 15 детей и двое взрослых.

Об этом сказала директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич.

По ее словам, в настоящее время детский дом находится в условиях обсервации. При этом у всех больных отсутствуют сиптомы респираторного заболевания. Все они чувствуют себя удовлетворительно.

"После того, как заболел один из сотрудников одесского детского дома "Жемчужинка" было проведено тестирование всех причастных к деятельности данного заведения – более 70 тестов. Среди всех выявлено, что носителем вируса является 15 детей и 2 взрослых", – сообщила Буйневич.

Дети и сотрудники детского дома будут находиться под присмотром медиков, они обеспечены всем необходимым, подчеркнула директор департамента.

В Одесской области зафиксировано 2375 случаев COVID-19, умерли 32 человека, выздоровели 1055.

Глава представительства Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт сказал, что, количество заболевших коронавирусом в Украине увеличивается по двум причинам.