Министр обороны рассказал, как призывники могут получить отсрочку от армии

Студенты ВУЗов, которые получили степань бакалавра и планируют поступать в магистратуру, могут получить отсрочку от армии, если подадут документы в военкомат от ВУЗа.

Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран на заседании Верховной Рады.

"Весенний призыв в 2020 году проходит в беспрецедентных условиях. Соответствующим указом президента его перенесли на май – июль. Он заканчивается 31 июля. Впрочем, возникли трудности с абитуриентами, которые решили продолжить свое обучение на магистратуре," – заявил министр.

Также он напомнил, что выпускники школ, которым исполнилось 18-19 лет, могут призваны в армию только по собственному желанию, которое должно подтверждаться письменным заявлением.

В случае возникновения проблем министр призвал обращаться на горячую линию Министерства обороны, контактный номер есть на сайте структуры.

Между тем Генштаб еще в мае разъяснил детали организации призыва на срочную военную службу в мае-июле 2020 года: юноши 18-19 лет могут идти в армию только по собственному желанию.

Это разъяснение основано на распоряжении Кабмина №179-р от 26.02.2020 года (с изменениями от 15.04.2020 ). В нем определено, что граждане 18-19 лет могут быть призваны на службу только по собственному желанию, которое подтверждается письменным заявлением.

В начале июня тогдашний и.о. министра образования Любомира Мандзий сообщила: "Мы говорили с коллегами из Министерства обороны для того, чтобы не допустить таких случаев, когда не закончив, или выпускники, которым 18 лет уже в июле, когда еще нет результатов ВНО и еще не началась вступительная кампания, чтобы их не призывали в армию".