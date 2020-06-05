Выпускников школ не будут забирать в армию этим летом, – Минобразования

Министерство образования и науки договорилось с Министерством обороны о том, что выпускники школ не подлежат военному призыву летом этого года.

Об этом сообщила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий в эфире Громадського.

"Мы говорили с коллегами из Министерства для того, чтобы не допустить таких случаев, когда не закончив, или выпускники, которым 18 лет уже в июле, когда еще нет результатов ВНО и еще не началась вступительная кампания, чтобы их не призывали в армию", – сказала она.

Мандзий подтвердила, что вступительная кампания будет основанием для отсрочки призыва.

В связи с коронавирусом Владимир Зеленский перенес весенний призыв с апреля-июня на май-июль 2020 года.

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