Выпускников школ не будут забирать в армию этим летом, – Минобразования
Вступительная кампания будет основанием для отсрочки призыва
Министерство образования и науки договорилось с Министерством обороны о том, что выпускники школ не подлежат военному призыву летом этого года.
Об этом сообщила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий в эфире Громадського.
"Мы говорили с коллегами из Министерства для того, чтобы не допустить таких случаев, когда не закончив, или выпускники, которым 18 лет уже в июле, когда еще нет результатов ВНО и еще не началась вступительная кампания, чтобы их не призывали в армию", – сказала она.
Мандзий подтвердила, что вступительная кампания будет основанием для отсрочки призыва.
В связи с коронавирусом Владимир Зеленский перенес весенний призыв с апреля-июня на май-июль 2020 года.
Как ранее сообщал Фокус:
- Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о призыве на срочную службу в 2020 году мужчин в возрасте 18-27 лет, а не 20-27 лет, как было пять предыдущих лет.
- Генштаб Вооруженных Сил Украины разъяснил детали организации призыва на срочную военную службу в мае-июле 2020 года. В этом году юноши 18-19 лет могут идти в армию только по собственному желанию.