Украине нужна "ласковая" украинизация, а не штрафы за негосударственные языки, – языковой омбудсмен

Украина должна идти путем "ласковой (лагідной) украинизации", а штрафы за использование негосударственных языков пока что не нужны. Об этом в интервью hromadske рассказал языковой омбудсмен Тарас Креминь.

"Я неуклонный сторонник мягкой украинизации, но она должна отображать государственную языковую политику. Потому что когда у нас начало эффективно работать Госкино, появились интересные новые украиноязычные фильмы, это вызывало не только восторг, а и кассовые сборы, которые просто зашкаливали", – говорит Креминь.

В пример "ласковой" украинизации омбудсмен привел Николаевский академический украинский театр драмы и музыкальной комедии, который восстановили в 1993 году после пожара, и в котором с тех пор, по его словам, вышло около полутора тысяч премьер.

"Билеты в украинский театр, в котором представления идут в основном на украинском языке, раскупают за полгода до самого мероприятия... Культурная украинизация – это один из тех путей, которым мы сейчас должны идти", – отмечает Креминь.

Также журналист поинтересовалась штрафами за использование негосударственных языков, которые предусмотрены "языковым законом".

"Думаю, сейчас они не нужны... Штрафы предусматриваются законом, но я против того, чтобы граждане Украины, которые должны использовать [украинский язык] шли на сознательную провокацию. Вот я этого не понимаю", – говорит он.

"У меня были случаи, когда продавец или чиновник обращался ко мне на на том языке. Я просил перейти на государственный, и они всегда переходили. Я считаю, что это абсолютно толерантно и справедливо", – добавил Креминь.