СНБО обнаружили новый тип DDoS-атак, которые могут отключить интернет по Украине

Киберспециалисты СНБО обнаружили попытки нового типа DDoS-атак, достигающие почти 780 Гбит/с. Мощность таких атак может помешать работе интернета в Украине.

Об этом сообщил заместитель секретаря СНБО Сергей Демедюк, передает пресс-служба СНБО.

По его словам, в июне 2020 года одна из таких DDOS-атак отключила 15% всего мирового интернета и ряд магистральных провайдеров на 30 минут.

"Уже тогда мы поняли серьезность угрозы. Всего за несколько дней хакеры успешно атаковали десятки провайдеров по всему миру, включая Украину. Анализ собранных нами данных показал, что большинство инцидентов были лишь подготовкой к большой скоординированной атаке", – отметил Демедюк.

Источником таких атак, по информации СНБО, является сеть устройств "умного дома". Доступ к таким устройствам открывается путем взлома стандартных паролей. Для борьбы с новыми атаками в компьютерных системах и гаджетах с доступом в интернет надо использовать сложные пароли, сообщили в Совете. По их данным в Украине обнаружили почти 10 000 устройств, которые могут подвергнуться новой DDoS-атаке.

Напомним, Госбюро расследований занялось расследованием утечки персональных данных украинцев, которые появились в Telegram. Российские хакеры во время атаки на внутренние сети немецкого Бундестага в 2015 году похитили большое количество электронных писем из депутатского бюро канцлера ФРГ Ангелы Меркель.