Часть прибывших на Донбасс военных из РФ "слегла" с коронавирусом, – разведка

С начала недели на Донбассе, под контролем комплексной комиссии военных сил РФ, проводится ротация кадровых российских военных. Об этом сообщает Главуправление разведки Минобороны.

Также разведка докладывает о возросшем количестве лиц, которые прибывают на Донбасс из России для того, чтобы устроиться на должности рядового состава в подраздениях боевиков.

"Вместе с тем, до 10% из числа прибывших были изолированы на карантин в связи с обнаружением у них коронавируса", – говорится также в сообщении.

Сегодня, 17 июля, президент РФ Владимир Путин поручил провести внезапную проверку войск Южного и Западного военных округов, ВДВ и морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов. Западный округ охватывает северо-восточную границу Украины, Южный – аннексированный Крым.

Цель внезапной проверки – "оценить способность войск обеспечить безопасность на юго-западе России", а также для подготовки к учению "Кавказ-2020".

К армейской проверке привлечены 150 тыс человек, 27 тыс единиц вооружения и военной техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов обеспечения.

Министр обороны Украины Андрей Таран в ответ на это заявил, что в сентябре этого года пройдут стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия 2020", которые специально запланированы на те же числа, что и российские учения "Кавказ 2020".

Таран добавил, что ожидается участие стран-членов НАТО. Цель украинских учений – показать готовность ВСУ к оказанию "достойного отпора" РФ.