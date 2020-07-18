Статистика коронавируса в Украине на 18 июля: 847 новых случаев при 756 выздоровевших от COVID-19

По состоянию на 18 июля в Украине зафиксировано 58 111 случаев коронавируса, из них 847 – за прошедшие сутки. Об этом свидетельствуют данные СНБО.

Всего с начала эпидемии от COVID-19 умерли 1 477 человек, за сутки – 21. Выздоровели – 30 525 (за сутки – 756).

Наибольшее количество новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано во Львовской области (137), Киеве (108) и Закарпатской области (89).

В Кировоградской и Черниговской областях новых случаев не зафиксировано.

Статистика по регионам:

Винницкая область – 2 271 заболевших (18 за сутки);

Волынская область – 3 219 (31);

Днепропетровская область – 1 183 (9);

Донецкая область – 791 (10);

Житомирская область – 1 584 (4);

Закарпатская область – 4 318 (89);

Запорожская область – 665 (7);

Ивано-Франковская область – 3 385 (76);

Кировоградская область – 677 (-);

Киев – 6 797 (108);

Киевская область – 3 229 (45);

Львовская область – 7 891 (137);

Луганская область – 105 (5);

Николаевская область – 510 (6);

Одесская область – 2 492 (57);

Полтавская область – 348 (1);

Ровненская область – 5 015 (75);

Сумская область – 355 (3);

Тернопольская область – 2 394 (36);

Харьковская область – 2 971 (62);

Херсонская область – 209 (2);

Хмельницкая область – 963 (21);

Черновицкая область – 5 289 (27);

Черкасская область – 818 (18);

Черниговская область – 632 (-).

За прошедшую неделю (10 – 16 июля) по Украине зафиксировали 4 421 новый случай коронавируса при 4 108 выздоровевших от COVID-19. При этом, только 84 умерли от заболевания.

По итогам недели количество активных больных выросло на 269 человек.