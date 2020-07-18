Взрыв на Шулявской: пострадавших уже четверо. Один – в больнице

В результате взрыва мусорной урны возле входа на станцию метро Шулявская пострадали по меньшей мере четверо человек, сообщает пресс-служба киевской полиции.

Кроме парня с ранениями ног, которого увезли вчера с места происшествия на "скорой", еще трое человек добрались до больницы самостоятельно.

"22-летнего студента с места происшествия госпитализированы. Остальные трое пострадавших самостоятельно обратились к врачам. После обследования и оказания помощи они были отпущены", – указано в сообщении полиции.

Напомним, вчера мэр Кличко заявил, что пострадавшего прохожего – 22-летнего студента – госпитализировали в городскую больницу №17 в тяжелом состоянии с множественными осколочными травмами ног.

Сегодня Кличко в Facebook сообщил, что парня прооперировали. "Врачи удалили много осколков от взрывного устройства и передали их правоохранителям. Парень находится в отделении политравмы одной из столичный больниц. Его состояние стабильное, средней тяжести", – уточнил мэр Киева.

До сих пор нет информации, что именно взорвалось в 20:08 в мусорном пакете у входа на станцию. Вчера вечером взрывотехники обследовали прилегающую территорию, но в полиции сказали, что "никаких подозрительных или опасных предметов не обнаружено".

Сегодня в полиции сообщили, что "устанавливают все обстоятельства этого события, а также происхождение предмета, который взорвался в мусорной урне".

Сообщается, что по факту происшествия в Шевченковском управлении полиции открыто уголовное производство по ч.4 ст.296, то есть "хулиганство", которая предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.