Во Львове на территории больницы взорвалась граната: погиб мужчина

2020-04-15 19:59:00

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Правоохранители установили личность погибшего, им оказался 43-летний львовянин

Во Львове от взрыва 15 апреля на территории одной из больниц погиб мужчина.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

По предварительным данным, взорвалась, вероятно, ручная граната.

Правоохранители установили личность погибшего, им оказался 43-летний львовянин.

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Следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

"По оперативным данным, на ул.Котляревского, недалеко 5-й городской больницы (не на территории медицинского учреждения), произошел взрыв. Выявлено изуродованное тело мужчины, примерно 40 лет. На месте происшествия работают взрывотехники и правоохранители. Смерть констатировали на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи. Травмы были несовместимы с жизнью", – сообщает Горячая линия города Львова.

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