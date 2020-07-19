Убийства не было: полиция установила, откуда в Харькове взялся труп, завернутый в ковер

Полиция Харькова установила личность мужчины, тело которого нашли завернутым в ковер.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Им оказался 40-летний местный житель. Как выяснилось, 12 июля около 18:00 он пришел в гости к своему 46-летнему знакомому. Через несколько часов хозяин квартиры вышел из нее, а когда вернулся, обнаружил своего знакомого без признаков жизни. Испугавшись, 46-летний мужчина завернул тело в ковер и вынес его к гаражам.

Читайте также: В китайской школе охранник ранил ножом 37 учеников

Эксперты установили, что смерть наступила от острого расстройства кровообращения.

Следователи изменили дополнительную отметку в уголовном производстве, открытом по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с "очевидного убийства" на "естественную смерть".