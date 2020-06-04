Также ранения получили другой охранник и директор

37 человек, в том числе школьники и сотрудники, получили ранения в результате ножевого нападения в начальной школе в поселке Ванфу, Учжоу, автономный район Гуанси-Чжуанский район Южного Китая, около 8:30 утра в четверг утром.

Об этом сообщает Global Times.

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На место происшествия были направлены восемь машин экстренной помощи, раненые госпитализированы. Вероятный нападавший идентифицирован как 50-летний охранник этой школы. Он задержан правоохранителями.

Около полудня правительство Ванфу сообщило, что 37 пострадавших получили легкие ранения, а двое получили тяжелые ранения.

Потерпевшими с серьезными травмами являются другой школьный охранник и директор, передает SCMP.

Как ранее сообщал Фокус:

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