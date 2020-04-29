Вендетта по-армянски. В Армении толпа попыталась устроить самосуд над подозреваемыми в убийстве

После перестрелки в городе Гавар родственники погибших решили устроить самосуд

28 апреля в городе Гавар Гегаркуникской области Армении произошла кровавая разборка. В ходе стрельбы были убиты два человека, еще несколько мужчин были госпитализированы. В больницу пришли местные жители, которые попытались линчевать нападавших.

Об этом сообщает местное издание NEWS.am.

Сначала в результате перестрелки были убиты два человека. Двое нападавших скрылись на автомобиле, но попали в ДТП и попали в больницу.

Полиция и следователи также обнаружили на месте происшествия Lada, на которой были обнаружены следы стрельбы, а также Niva, на которой также были обнаружены следы выстрелов.

Инцидент вызвал в округе большой резонанс. Родственники погибших вместе с группой поддержки попытались устроить самосуд. В Гавар стянули дополнительные силы полиции. Больницу взяли под охрану. Но протестующие прорвали полицейский кордон и прорвались в учреждение.

По данным губернатора Гегаркуникской области Гнела Саносяна, в больницу ворвались около 500 человек. Они разбили имущество больницы, прорвали полицейские кордоны и добрались до палаты. Сначала местные СМИ сообщали, что они перерезали горло подозреваемым в убийстве. В то же время в полиции эту информацию опровергают.

"В СМИ публикуют непроверенную информацию об инциденте, например, что на больницу было совершено нападение, убиты люди, и в этот момент там находился начальник полиции Армении. Начальник полиции находился на месте стрельбы возле университета, а не в больнице, а в самой больнице никто не был убит", - заявил глава управления информации и по связям с общественностью полиции Армении Ашот Агаронян

Как ранее сообщал Фокус:

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