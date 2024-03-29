"Миссия НАТО в Армении": Лавров проговорился о возможной операции РФ на Кавказе, — ISW

Глава МИД России посетовал из-за ухудшения российско-армянских отношений и обвинил официальный Ереван в клевете в адрес пограничников и бойцов ВС РФ, которые дислоцируются в Гюмри.

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Высокопоставленные представители российского руководства все чаще выступают с обвинениями властей Армении, которая продолжает дистанцироваться от сотрудничества в области безопасности с РФ после того, как Кремль не вмешался в конфликт с Азербайджаном, что привело к потере Карабаха. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 28 марта.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 28 марта сказал, что руководство Армении сознательно ухудшает российско-армянские отношения по надуманным предлогам и искажает историю последних трех с половиной лет.

Лавров также обвинил руководство Армении в клевете в адрес российских пограничников, российских военнослужащих на 102-й военной базе РФ в Гюмри и возглавляемую РФ Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в целом.

По словам Лаврова, миссия Евросоюза в Армении превращается в миссию НАТО. Новые критические заявления Лаврова указывают на то, что Кремль, вероятно, готовит жесткие и более организованные ответные действия на фоне попыток Еревана дистанцироваться от РФ и укрепить отношения с Западом.

Напомним, что Лавров высказался о легитимности Зеленского после 20 мая. Глава МИД РФ сделал такое заявление после слов постпреда РФ при ООН Василия Небензи.

Также сообщалось, что в начале марта в ISW сообщили, что Сергей Лавров пытается добиться от Запада уступок по суверенитету Украины, а также отказался от переговоров в Стамбуле.