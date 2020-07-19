ГСЧС предупреждает о резком повышении уровня воды в реках на западе Украины

19-21 июля в западных областях Украины ожидается повышение уровня воды в бассейнах рек Сян, Днестр и Прут, вызванное проливными дождями последних дней. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Закарпатская область

В течение второй половины дня 19 июля и первой половины ночи 20 июля в местах сильных ливней ожидается:

на малых водотоках и в верховьях рек стремительное повышение уровня воды на 0,3-0,8 м;

формирование значительного местного и склонного стока с подтоплением пониженных мест, особенно в населенных пунктах;

образование локальных селевых потоков и оползней переувлажненной почвы.

Львовская и Ивано-Франковская области

19-20 июля на реках бассейнов Сяна, Днестра ожидается подъем уровней воды на 0,2-1 м, возможен выход воды на отдельные участки речных пойм, без других негативных последствий. При значительных дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока".

Волынская область

19-20 июля на р. Припять в створе поста Речица и р. Стоход в створе поста Любешов будет удерживаться превышение отметки затопления сельхозугодий, приусадебных участков в отдельных приречных населенных пунктах Ратновского и Любешовского районов Волынской области.

20-21 июля в связи с ожидаемыми осадками в бассейнах Прута, Сирета ожидается подъем уровней воды на 0,2-0,7 м над уровнями на 8 час. 19 июля, без негативных последствий.