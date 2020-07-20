Санатории — детям. Мэр Киева заявил о новом ослаблении карантина в столице

Со вторника, 21 июля, в рамках ослабления карантина из-за коронавируса, в Киеве возобновляют работу санатории для детей.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

"С 27 июля столичные дети, которые в этом нуждаются, смогут начать реабилитацию и лечение. Эта неделя нужна санаториям для оформления путевок детям", - написал Кличко.

Кличко добавил, что санатории будут работать с соблюдением строгих санитарных правил и регламентов. Их будут заполнять максимум на 50%.

Также мэр Киева добавил, что в Ворзеле был отремонтирован детский санаторий "Орленок", который также откроется после карантина.

Напомним, по состоянию на понедельник, 20 июля, в Украине зафиксировано 59 493 случая коронавируса, из них 651 – за прошедшие сутки.