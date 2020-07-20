В Черном море возле Одессы начались учения Sea Breeze 2020

Международные военно-морские учения Sea Breeze 2020 начались в Черном море, у берегов Одессы. Они пройдут с 20 по 26 июля.

Днем ранее, 19 июля, для участия в них в Черное море вошел эсминец США Porter. Этот корабль, оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk и системой противоракетной обороны Aegis, направлен в Черное море "в целях укрепления региональной морской стабильности", сообщили в 6-ом оперативном флоте США.

"Наше участие в многонациональных учениях, таких как Sea Breeze, – это реальная демонстрация решимости США в вопросе коллективной защиты Европы", – подчеркнул командующий 6-м оперативным флотом США вице-адмирал Джин Блэк.

В учениях будут задействованы 27 боевых кораблей, 19 самолетов и две тысячи военнослужащих из Украины, Грузии и семи стран-членов НАТО: США, Болгарии, Турции, Румынии, Франции, Испании и Норвегии.

Согласно конвенции Монтрё, корабли нечерноморских стран могут находиться в акватории Черного моря не более 21 дня.